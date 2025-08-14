Monatelang mussten die Autofahrer zwischen Bad Ems und Koblenz mit der Umleitung über die Denzerheide leben. Nun zeichnet sich ein Ende der Bauarbeiten an den Versorgungsleitungen in der Straße ab, die bald wieder eröffnet werden soll.

Aufatmen in der Region: Die Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau informieren, dass die Bauarbeiten an der Bundesstraße 260 vor dem Ende stehen. Ab Mittwoch, 20. August, sollen die Vollsperrung voraussichtlich aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben werden. Bis dahin gibt es noch einiges zu tun: Lukas Schneider, technischer Werkleiter der VG-Werke Bad Ems-Nassau, erläutert: „Momentan laufen noch die Arbeiten an der Asphaltdeckschicht. Die Jungs dort sind wahrscheinlich auch am Samstag im Einsatz“, schätzt er.

Technischer Werkleiter klopft auf Holz

Danach müssen noch Böschungsbereiche zurückgebaut werden. Offene Gräben sollen bis Montag geschlossen werden. „Am Dienstag wird der Landesbetrieb Mobilität versuchen, die Markierungen herzustellen“, führt Lukas Schneider weiter aus. Ebenfalls am Dienstag soll die Firma Sauer Verkehrssicherung die Beschilderungen für die Sperrung aufheben. „Da viele Schilder auf diversen Straßen stehen, kann es sein, dass manche Schilder lediglich unkenntlich gemacht oder abgehangen werden“, fügt Lukas Schneider an.

„Wir klopfen auf Holz, dass alles rechtzeitig fertig ist. Dann kann die B260 Mittwochfrüh wieder geöffnet werden“, hofft Lukas Schneider. Er ist davon überzeigt, dass der Plan eingehalten wird. Dann müsste der Hauptverkehr in Richtung Koblenz nicht mehr über die Denzerheide rollen.

Restarbeiten in den kommenden Wochen

Die Verbandsgemeindewerke Bad Ems-Nassau weisen darauf hin, dass die Verlegung von Versorgungsleitungen im Bereich Fachbach Oberau bis zur Insel Oberau und darüber hinaus bis in die Sommerstraße Fachbach innerhalb von nur etwas mehr als fünf Monaten geleistet wurde. In dieser Zeit konnte durch eine gute Zusammenarbeit von LBM, Syna, den Verbandsgemeindewerken Bad Ems-Nassau, dem Planungsbüro und den engagierten Baufirmen das Vorhaben gestemmt werden. Einzelne Restarbeiten im Bereich der unteren Sommerstraße und der Zufahrt zur Insel Oberau werden voraussichtlich noch wenige Wochen andauern. Sie dürften den Anliegerverkehr jedoch nur geringfügig beeinträchtigen.