Vier Personen leicht verletzt B260 bei Bad Ems nach Unfall stundenlang voll gesperrt Lara Kempf 02.02.2026, 18:25 Uhr

i Bei einem Unfall auf der B260 werden am Montagnachmittag vier Menschen verletzt. Dirk Reckenthäler

Ein Auto rammt im Gegenverkehr auf der B260 bei Bad Ems zwei Fahrzeuge. Dabei werden am Montag vier Menschen leicht verletzt. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst müssen Hilfe leisten – der Unfall hat auch Folgen für den Feierabendverkehr.

Zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr ist es am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr in der Lahnstraße in Bad Ems gekommen. Das teilte die Polizeidirektion Montabaur in einer Pressemeldung mit. Der Unfallverursacher fuhr auf der B260 aus Dausenau kommend in Richtung Lahnstein und geriet aus ungeklärter Ursache im Verlauf einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.







Artikel teilen

Artikel teilen