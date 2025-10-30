Neubau in Betrieb Autos rollen über neue Dausenauer Bahnhofsbrücke 30.10.2025, 18:00 Uhr

i Die alte Brücke (links) ist für den Verkehr gesperrt, über die neue Brücke geht es momentan noch ohne Asphaltierung. Bis Ende November soll in Dausenau aber alles fertig sein -- dann ist die neue Bahnhofsbrücke in weniger als einem Jahr errichtet worden. Andreas Galonska

Die neue Bahnhofsbrücke in Dausenau steht – und sie kann schon befahren werden. Noch laufen einige restliche Arbeiten, aber Ende November soll das Bauwerk komplett abgeschlossen sein.

Noch sind die Arbeiten an der neuen Dausenauer Bahnhofsbrücke nicht komplett abgeschlossen, aber inzwischen ist die Verbindung nicht nur begeh-, sondern auch befahrbar. Der Zugangsverkehr muss sich den Weg über eine geschotterte Strecke bis zur eigentlichen Brücke bahnen und auf die weiteren Maßnahmen an dem Bauwerk achten, aber in langsamem Tempo kommt man von der einen auf die andere Seite.







