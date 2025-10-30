Die neue Bahnhofsbrücke in Dausenau steht – und sie kann schon befahren werden. Noch laufen einige restliche Arbeiten, aber Ende November soll das Bauwerk komplett abgeschlossen sein.
Noch sind die Arbeiten an der neuen Dausenauer Bahnhofsbrücke nicht komplett abgeschlossen, aber inzwischen ist die Verbindung nicht nur begeh-, sondern auch befahrbar. Der Zugangsverkehr muss sich den Weg über eine geschotterte Strecke bis zur eigentlichen Brücke bahnen und auf die weiteren Maßnahmen an dem Bauwerk achten, aber in langsamem Tempo kommt man von der einen auf die andere Seite.