Buch „Vielfalt“ Autorin möchte Unterdrückten eine Stimme geben Uschi Weidner 24.11.2025, 06:00 Uhr

i Anke Metz (links im Foto) fand es großartig, auf Themen eingehen zu können, die innerhalb der Weltladen- und Fair-Handels-Bewegung schon seit vielen Jahrzehnten beschäftigen und hier eine Umsetzung gefunden haben, die nicht belehrend oder mahnend daherkommt, sondern mit Leichtigkeit und auch Humor das Blickfeld auf historisches Geschehen erweitert. Die Veranstaltung wurde von der Aktion „Brot für die Welt“ unterstützt. Uschi Weidner

Eine Lesung besonderer Art gab es dieser Tage in Katzenelnbogen: Autorin Morgane Llanque las im Eine-Welt-Laden aus ihrem Buch „Vielfalt“. Die Veranstaltung im Weltladen war eine Premiere.

Eine Reise von Berlin nach Katzenelnbogen unternahm Morgane Llanque. Anke Metz vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“ war auf die junge Autorin aufmerksam geworden. Sie begrüßte die zahlreichen Gäste und die Inhaberinnen des Weltladens in Katzenelnbogen, Yvonne Gronau und Eva-Maria Habig sowie die Autorin.







