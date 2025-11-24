Autorin möchte Unterdrückten eine Stimme geben

Eine Lesung besonderer Art gab es dieser Tage in Katzenelnbogen: Autorin Morgane Llanque las im Eine-Welt-Laden aus ihrem Buch „Vielfalt“. Die Veranstaltung im Weltladen war eine Premiere.
Lesezeit 2 Minuten
Eine Reise von Berlin nach Katzenelnbogen unternahm Morgane Llanque. Anke Metz vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft „Eine Welt“ war auf die junge Autorin aufmerksam geworden. Sie begrüßte die zahlreichen Gäste und die Inhaberinnen des Weltladens in Katzenelnbogen, Yvonne Gronau und Eva-Maria Habig sowie die Autorin.