Ein Autofahrer hat mitten in Bad Ems offensichtlich Gas und Bremse miteinander verwechselt. Sein Fahrzeug blieb nach einem Wendeversuch auf Treppenstufen hängen.
Ein Auto hängt auf einer Treppe an der Wipsch in Bad Ems fest – wie konnte das bloß passieren? Unsere Zeitung hat sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems umgehört, die den ungewöhnlichen Vorfall erläutert. Ein Mann Anfang 60 wollte am Sonntag gegen 7 Uhr frische Brötchen einkaufen und ist dabei irgendwie auf dem Podest auf der Wipsch gelandet.