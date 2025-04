Die Auto-Classic 2025 bringt historische Fahrzeuge in Limburgs Innenstadt. 150 Oldtimer, ein buntes Programm und ein verkaufsoffener Sonntag erwarten die Besucher am Sonntag, 6. April.

Der Lions-Förderverein Limburg-Goldener-Grund, der Oldtimer Stammtisch Staffel und der City-Ring Limburg laden zur Auto-Classic Limburg 2025 ein. Am Sonntag, 6. April, steht die Innenstadt ab 11 Uhr wieder ganz im Zeichen der historischen Autos und Motorräder. Zusätzlich wird mit dem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr der ganzen Familie etwas geboten.

Zur Ausstellung und Präsentation haben sich bereits mehr als 150 Oldtimerbesitzer mit ihren Fahrzeugen bis Baujahr 1994 angemeldet, die es in den Straßen und Plätzen der Kernstadt zu sehen werden gibt. Zudem findet man weitere Aussteller rund um das Thema Oldtimer und Autos und Reisen auf dem Neumarkt, dem Hauptstandort der Auto-Classic 2025.

Bürgermeister Marius Hahn: „Das Auto gehört nach Limburg“

Wie Wolfgang Weimar vom Staffeler Oldtimerstammtisch bei der Programmvorstellung berichtete, konnte für diesen Tag wieder Johannes Hübner als Moderator verpflichtet werden. Als eines der ältesten Fahrzeuge wird mit einem seltenen Nimbus-Luxus-Gespann ein Motorrad aus dem Jahr 1937 erwartet. Bei den Autos ist dies ein DKW aus dem Jahr 1950. Zu sehen sind die Old- und Youngtimer auf dem Neumarkt, dem Kornmarkt, dem Europaplatz, dem Bahnhofsplatz und der Hospitalstraße.

Der Schirmherr der Veranstaltung, Bürgermeister Marius Hahn (SPD) sagte, „das Auto gehört nach Limburg“. Es sei für den Individualverkehr extrem wichtig. Horst Hoppe lobte als Vorsitzender des City-Rings vor allem die Zusammenarbeit aller: „Wir sind für unsere Stadt da, unsere Stadt ist für uns da.“

Präventionsmarkt der Polizei

Das Polizeipräsidium Westhessen bietet zur Auto-Classic einen „Präventionsmarkt“ auf dem Posthof vor der Werkstadt an. Am Sonntag von 11 bis 16 Uhr präsentieren die Beamten an verschiedenen Ständen Informationen zum Thema Einbruchschutz und zu aktuellen Betrugsphänomenen. Auch klärt die Einstellungsberatung des Polizeipräsidiums Westhessen über den Polizeiberuf auf. Zudem kann man kostenfrei eine Fahrradcodierung durchführen lassen.

Die Verlosung des Lions-Fördervereins Limburg-Goldener Grund mit dem Hauptgewinn, einem Mitsubishi Space Star, und weiteren Preisen im Gesamtwert von 25.000 Euro findet bereits zum zwölften Mal statt. Der Erlös kommt laut Lions-Präsident Andreas Friedrich karitativen Projekten zugute. Der Lions Club Limburg-Goldener-Grund stelle Menschen in sozialer, seelischer oder medizinischer Not in den Mittelpunkt seiner Arbeit. So wurde in den vergangenen Jahren die Notfallbehandlung mit der kostenlosen Verteilung von über 9000 Notfallboxen unterstützt. Kindern mit Einschränkungen wurde geholfen, Zugang zu speziellen Therapien zu erlangen, und der Besuchs- und Begleithundedienst der Malteser wird regelmäßig unterstützt, ebenso wie verschiedene Bereiche der Hospizarbeit.

Jährlich laden die Lions im November zum Martinsgansessen und kulturellen Abend für Senioren ein und beteiligen sich an nationalen und internationalen Hilfsaktionen. Besonders am Herzen liege ihnen die künstlerische Gestaltung der Kinderklinik des Limburger Krankenhauses in Zusammenarbeit mit der Kunstwerkstatt „KuKuNat“ und jungen Talenten der Tilemannschule. Der Warteraum und die Flure wurden bereits in eine fantasievolle Unterwasserwelt verwandelt. „Dieses Projekt wird in den nächsten Monaten weitergehen, um durch eine spielerische Umgebung den kranken Kindern und ihren Eltern etwas die Angst vor dem Klinikbesuch zu nehmen“, so Friedrich. Das jüngste Projekt, der Bücherlöwen-Cup soll die Lesefertigkeit und -freude der Kinder fördern.

Verkehrseinschränkungen am Sonntag

Die Auto-Classic hat nach Angaben der Stadt auch Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen. Die Sicherheitslage mache es notwendig, dass die Zu- und Abfahrt für die Straßen Hospitalstraße, Kornmarkt, Neumarkt,Werner-Senger-Straße, Bahnhofstraße und Plötze dauerhaft von 10 bis 19 Uhr gesperrt werden. Als Absicherung werden in verschiedenen Straßen und Zufahrten rund um den Veranstaltungsort LKW und PKW positioniert, die Rettungswege stehen natürlich zur Verfügung. Die Verwaltung weist auf eine strikte Einhaltung des Sicherheitskonzeptes hin.