Vorfall auf B42 bei Braubach Auto-Brand: Warnzeichen erkennen und richtig handeln Mira Zwick 12.12.2025, 15:13 Uhr

i Der Motorraum des Autos steht in Flammen. Noch rechtzeitig konnte der Fahrer das Fahrzeug in einer Haltebucht an der B42 bei Braubach abstellen. Mira Zwick

Plötzlicher Rauch aus dem Motorraum, Flammen steigen aus der Motorhaube empor: Wie reagiert man dann richtig? Der ADAC erklärt, welche Warnzeichen früh auf einen Brand hinweisen und was dann zu tun ist.

Ein Feuerschein hinter der Leitplanke, eine dichte, dunkle Rauchsäule, die emporsteigt, ein heller Lichtschein, gefolgt von einem Puff: Als unsere Reporterin auf dem Radweg von Braubach Richtung Lahnstein unterwegs war, traute sie ihren Augen kaum: In der Parkbucht entlang der B42 loderten Flammen aus der Motorhaube eines abgestellten Autos.







