Auto-Brand: Warnzeichen erkennen und richtig handeln

Plötzlicher Rauch aus dem Motorraum, Flammen steigen aus der Motorhaube empor: Wie reagiert man dann richtig? Der ADAC erklärt, welche Warnzeichen früh auf einen Brand hinweisen und was dann zu tun ist.
Ein Feuerschein hinter der Leitplanke, eine dichte, dunkle Rauchsäule, die emporsteigt, ein heller Lichtschein, gefolgt von einem Puff: Als unsere Reporterin auf dem Radweg von Braubach Richtung Lahnstein unterwegs war, traute sie ihren Augen kaum: In der Parkbucht entlang der B42 loderten Flammen aus der Motorhaube eines abgestellten Autos.