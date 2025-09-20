Irgendwann in der Zukunft müssen die Nassauer Grundschüler zeitweilig von der Stein-Schule in eine Übergangsbleibe ziehen. Wann und wo die Container dafür aufgestellt werden, steht derzeit noch nicht fest.
Lesezeit 3 Minuten
Bei einer Einwohnerversammlung in Bergnassau-Scheuern gab es eine Reihe von Informationen von Stadtbürgermeister Manuel Liguori und Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Bruchhäuser (beide SPD). Dabei ging es unter anderem um die Zukunft der Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule und um die Entwicklung der Innenstadt.