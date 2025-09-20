Unterricht in Containern Ausweichquartier für Nassauer Stein-Schule suchen 20.09.2025, 10:00 Uhr

i Wegen umfangreicher Sanierungsarbeiten müssen Ausweichmöglichkeiten für die vielen Kinder gesucht werden, die die Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule besuchen. Ein Zeitpunkt für die Sanierung steht allerdings noch nicht fest. Andreas Galonska

Irgendwann in der Zukunft müssen die Nassauer Grundschüler zeitweilig von der Stein-Schule in eine Übergangsbleibe ziehen. Wann und wo die Container dafür aufgestellt werden, steht derzeit noch nicht fest.

Bei einer Einwohnerversammlung in Bergnassau-Scheuern gab es eine Reihe von Informationen von Stadtbürgermeister Manuel Liguori und Verbandsgemeindebürgermeister Uwe Bruchhäuser (beide SPD). Dabei ging es unter anderem um die Zukunft der Nassauer Freiherr-vom-Stein-Schule und um die Entwicklung der Innenstadt.







