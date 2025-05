Gretelore Herr arbeitet schon seit Jahren in der Stilrichtung der digitalen Malerei. Jetzt widmet sich auch die bekannte Künstlerin Ilse Voigt dem kreativen Metier. Beide machen in Laurenburg auf ihre Werke aufmerksam.

Zum 14. Mal laden regionale Künstler ein, an vielfältigen Orten und ebensolchen Räumen ihre Kunstwerke zu besichtigen. Zwei Künstlerinnen Ilse Voigt aus Netzbach und Gretelore Herr aus Diez, Mitglieder der „Lahn-Artists“, stellen am 1., 8. und 9. Juni in Laurenburg, Hauptstraße 28, ihre Werke aus. Sie zeigen in diesem Jahr Bilder, die mit digitaler Malerei entstanden sind.

„Für mich ist die Malerei schon immer sehr wichtig. Mit 40 Jahren begann ich, mehrere Techniken zu erlernen, von Ölmalerei bis Ikonenmalerei, von der realistischen bis zur abstrakten Malerei. Viele Ausstellungen hatte ich über Jahrzehnte, mit einer Weiterbildung mit dem Künstler Carlo Cattoni, stieß zu den Lahn-Artists, lernte dort wunderbare Menschen kennen. In meinem Garten in Netzbach stelle ich seit 19 Jahren meine Bilder und Tonarbeiten aus. Nun fasziniert mich die digitale Malerei. Die Werke, die hier entstanden sind, möchte ich in der diesjährigen Ausstellung präsentieren“, so Ilse Voigt im Vorfeld der Ausstellung.

Eigenwillige Interpretationen heimischer Sehenswürdigkeiten

Gretelore Herr hat sich ebenfalls der digitalen Malerei verschrieben. Porträtzeichnungen sind seit Jahrzehnten ihre anerkannten Betätigungsfelder. Jetzt gehört auch seit ein paar Jahren die digitale Malerei zu ihrem Repertoire. In ihrem Portfolio finden sich eigenwillige Interpretationen der heimischen Sehenswürdigkeiten, Motive mit kritischen Aussagen oder spielerisch-fantasievolle Kreaturen. Handsigniert werden die modernen Drucke auf Alu-Dibond oder Acrylglas zu individuellen Kunstwerken.

Die Besucher tauchen ein in eine bunte Welt voller Freude und Kreativität. Die Werke sind inspiriert von positiven Emotionen und fröhlichen Momenten des Lebens. Zum Rahmenprogramm: Es warten Live-Demonstration zur Entstehung digitaler Bilder. Die Künstlerinnen zeichnen während der Ausstellung live und geben Einblicke in die kreativen Prozesse. Einige der Werke sind als Drucke und Karten erhältlich. Die Ausstellung ist geöffnet von 11 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei.