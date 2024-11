Zeitzeugen berichten Ausstellung: Eindringlicher Appell für Frieden 15.11.2024, 06:00 Uhr

i Beeindruckend schilderten die Zeitzeugen Rudolf Kring, Friedrich Felgenheier und Werner Valler ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg. Margit Schmitt

Der 11. November 1944 war der blutigste Angriff seit Beginn des Zweiten Weltkriegs auf den Großraum Koblenz. Auf Nieder- und vor allem auf Oberlahnstein erging ein Bombenhagel. Davon zeugt eine spannende Ausstellung in Lahnstein.

. Mucksmäuschen still war es an diesem Abend in der Hospitalkapelle St. Jakobus in Lahnstein. Man konnte eine Stecknadel fallen hören, als Friedrich Felgenheier, Rudolf Kring und Werner Valler aus ihren Erinnerungen berichteten. Über die großen Ängste an jenem 11.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen