Kunst im Kreml Ausstellung „anders normal“ passt in keine Schublade Uschi Weidner 20.01.2026, 11:00 Uhr

i Ruth Mohr startet am 24. Januar ihre Ausstellung im Kreml Kulturhaus in Zollhaus. Ruth Mohr

Kunst kann vielfältig sein. Ruth Mohr schafft diese Vielfalt in ihrem Werk durch verschiedene Stilrichtungen und ein breites Repertoire. Dabei passt ihre Kunst in keine Schublade, denn sie ist anders – „anders normal“.

Nicht nur in der gestalterischen Kunst möchte sich Ruth Mohr auf keinen Fall endgültig festlegen. Immer neugierig, experimentierend, ausprobierend, wieder verwerfend, in allen Lebensbereichen, das ist die einzige Konstante. Vielfalt ist das Thema. Vieles erscheint interessant, lockt, es auszuprobieren.







