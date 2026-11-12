Nach dem Aus der Ritterspiele Ausrichter: „Katzenelnbogen bot einzigartiges Ambiente“ Till Kronsfoth 12.11.2026, 17:00 Uhr

i Es war der Anfang vom Ende der Ritterspiele: Das Hochwasser am Dörsbach in diesem Jahr. Johannes Faget

Die „Catzenelnbogener Ritterspiele“ haben über viele Jahre hinweg das kulturelle und touristische Angebot der Stadt Katzenelnbogen bereichert. Nun beschloss der Stadtrat das Aus. So reagiert der Ausrichter der Veranstaltung.

Unlängst verkündete die Stadt Katzenelnbogen das endgültige Aus der Ritterspiele. Nun äußert sich der Ausrichter zur Entscheidung des Stadtrates. „Wir bedauern das nun verkündete Ende der Katzenelnbogener Ritterspiele sehr, aber folgen der Argumentation der Stadt und des Rates vollständig“, erklärt Johannes Faget, Geschäftsführer der Firma Fogelvrei Produktionen, die die Ritterspiele während der vergangenen drei Jahre ausrichtete.







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