Hilfe für Einsatzkräfte
Ausrangiertes Löschfahrzeug aus Lahnstein für Ukraine
Einen Tag vor der Abfahrt zur Übergabe nach Mainz gab es einen offiziellen Fototermin in der Feuerwache Nord. Neben Wehrleiter
Einen Tag vor der Abfahrt zur Übergabe nach Mainz gab es einen offiziellen Fototermin in der Feuerwache Nord. Neben Wehrleiter Jamie Cachola (links) auch auch Oberbürgermeister Lennart Siefert gekommen.
Tobias Lui

Der Katastrophenschutz in der Ukraine wird durch den Staatlichen Dienst der Ukraine für Notfallsituationen geleistet. Dieser ist extremen Belastungen durch den Krieg ausgesetzt und wird durch internationale Hilfe unterstützt. Auch aus Lahnstein.

Lesezeit 1 Minute
Hilfe für die Ukraine vom Rhein-Lahn-Eck: Ein ausrangiertes Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Lahnstein ist am Mittwoch, 11. März, in Mainz an den Landesfeuerwehrverband übergeben worden. Das Fahrzeug wird von dort in das ukrainische Gebiet Winnyzja überführt, um dort künftig den Katastrophenschutz zu verstärken.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Lahn-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Lahn-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Lahn-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren