Hohe Kosten beanstandet Ausgaben für das Alte Rathaus Bad Ems kritisiert Andreas Galonska 17.01.2026, 11:00 Uhr

i Für die Sanierung des Alten Rathauses muss eine Menge Geld angepackt werden. Bernd Hewel (FWG) kritisierte jetzt die geplanten Ausgaben, als bei einer Ausschusssitzung über den Haushalt der Stadt gesprochen wurde. Andreas Galonska

In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems wurde kurz über den Haushalt gesprochen. Dabei beanstandete Bernd Hewel (FWG) die vorgesehenen Investitionen für die Sanierung des Alten Rathauses.

Bei der gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems wurde kurz über den Haushalt gesprochen, der demnächst noch ausführlicher behandelt wird. Bernd Hewel (FWG) machte nun seinen Unmut über die geplanten Investitionen für die Sanierung des Alten Rathauses deutlich, für das rund 13 Millionen Euro eingesetzt werden sollen.







Artikel teilen

Artikel teilen