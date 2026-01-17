In einer gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems wurde kurz über den Haushalt gesprochen. Dabei beanstandete Bernd Hewel (FWG) die vorgesehenen Investitionen für die Sanierung des Alten Rathauses.
Bei der gemeinsamen Sitzung des Bau- und des Hauptausschusses der Stadt Bad Ems wurde kurz über den Haushalt gesprochen, der demnächst noch ausführlicher behandelt wird. Bernd Hewel (FWG) machte nun seinen Unmut über die geplanten Investitionen für die Sanierung des Alten Rathauses deutlich, für das rund 13 Millionen Euro eingesetzt werden sollen.