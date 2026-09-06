Ausbildungsmesse Ausbildung vor der eigenen Haustür Rolf-Peter Kahl 06.09.2026, 12:00 Uhr

i Kontaktgespräche an den einzelnen Ständen: hier zwei Schüler am Stand der Firma Schuhmacher aus Burgschwalbach. Rolf-Peter Kahl

Auf einer Ausbildungsmesse können sich Unternehmen, Handwerksbetriebe, Behörden und Schulen präsentieren, um über freie Ausbildungsplätze und duale Studiengänge zu informieren. In Hahnstätten fand nun eine solche Messe statt.

Welche Möglichkeiten gibt es nach der Schule? Welcher Beruf passt zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten? Und wie findet man einen Ausbildungsplatz direkt in der Region? Antworten auf diese Fragen erhielten rund 450 Schülerinnen und Schüler der VG Aar-Einrich bei einer Ausbildungsmesse im Dorfgemeinschaftshaus in Hahnstätten.







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