Wo bleiben Bescheide? Ausbau Hohenrhein: Endloses Warten auf Abrechnung 21.11.2025, 18:00 Uhr

i Viele Anwohnern der Straße Hohenrhein sind sauer: Seit Monaten warten sie auf eine Antwort auf die Frage, wie viel Geld sie für den Ausbau der Straße zahlen müssen. Tobias Lui

Keine Frage, die Bauverwaltung hat alle Hände voll zu tun, zahlreiche Projekte laufen. Bei Anwohnern des Hohenrheins, die seit Monaten wissen wollen, was sie für den Ausbau der Straße zahlen müssen, dürfte sich das Verständnis in Grenzen halten.

Was lange währt, wird endlich gut? Viele der 415 Grundstückeigentümer, die im Lahnsteiner Stadtteil Friedland von der Sanierung der Straße Hohenrhein betroffen sind, dürften da so ihre Zweifel haben, wenn sie an die Rechnung denken, die kurz vor Weihnachten ins Haus flattern könnte: Ausbaubeiträge werden fällig.







