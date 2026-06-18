Bad Emser haben Redebedarf Ausbau Bergstraße: Wann werden Anwohner informiert? Marta Fröhlich 18.06.2026, 12:30 Uhr

i Um die Sanierung der Bergstraße in Bad Ems ging es kürzlich im Bauausschuss. Andreas Galonska

Die kleine Bergstraße muss dringend erschlossen werden. Die Anwohner müssen 90 Prozent der Kosten tragen. Warum das so ist und ob es noch eine Einwohnerversammlung geben soll, das haben wir Bürgermeister Oliver Krügel gefragt.

Eine kleine Straße sorgt in Bad Ems aktuell für Diskussionen. Die Bergstraße, eine Verbindung zwischen Ehrlichweg und der Straße Auf der Hardt, muss saniert werden. Das bedeutet Kosten für die Anlieger und die Stadt. Notwendig wird die Maßnahme, da laut den Verbandsgemeindewerken die Kanäle schadhaft sind.







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