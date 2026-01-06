Gasthaus geschlossen Aus für traditionsreiche Fachbacher Gaststätte Andreas Galonska 06.01.2026, 14:00 Uhr

i Das Gasthaus "Zum Engel" in Fachbach hat für immer seine Pforten geschlossen. Die Suche nach einer Nachfolgerin hatte sich dort letzlich als nicht erfolgreich gezeigt, weil eine Mitarbeiterin, die den Betrieb übernehmen wollte, erkrankt ist. Andreas Galonska

Nach vielen Jahren geht in Fachbach ein gutes Stück Ortstradition verloren, weil das Gasthaus „Zum Engel“ dort für immer schließen musste. Zahlreiche Bürger aus dem Ort haben sich dort zum Feiern getroffen.

Mit dem Jahreswechsel musste die traditionsreiche Gastwirtschaft „Zum Engel“ in Fachbach für immer schließen. Mit dem 21. Dezember ging nach geschätzt fast 200 Jahren eine traditionsreiche Epoche zu Ende: Der Gasthof „Zum Engel“, über Jahrzehnte fester Bestandteil des Dorflebens, hatte an diesem Tag zum letzten Mal geöffnet.







