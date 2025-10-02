Fastnacht zu Grabe getragen Aus für Kult-Umzug: Braubach verliert Karnevalsverein 02.10.2025, 18:00 Uhr

i Das Sessionsmotto des Braubacher Karnevalsvereins war mit Weitblick gewählt: „Da brau(bach)t sich was zusammen". Nun ist die Katze aus dem Sack und die Entscheidung getroffen: Weil kein neuer Vorstand gefunden werden konnte, löst sich der Verein nun auf. Sascha Ditscher

Der Braubacher Karnevalsverein Hässte mich gefrocht löst sich nach 13 Jahren auf. Mit dem Ende des Vorstands verschwindet auch der beliebte Abendumzug, der Tausende Narren in die Stadt zog. Eine Tradition steht damit vorerst still.

Aus für eine Braubacher Institution: Der Karnevalsverein Hässte mich gefrocht hat Anfang dieser Woche seine Auflösung beschlossen. Damit verschwindet nicht nur ein Verein, der die Stadt und Region über viele Jahre geprägt hat, sondern auch die Kultveranstaltung und der Braubacher Abendumzug mit anschließender After-Zug-Party sind dann Geschichte – denn wo keine Organisatoren, da kein Fest.







