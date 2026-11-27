Au-pair wird Sozialarbeiterin Aus Abenteuerlust von Tiflis nach Diez Johannes Koenig 27.11.2026, 20:00 Uhr

i Sozialarbeiterin Irma Krasniqi spricht bei der Migrationsberatung des AWO-Bezirksverband Rheinland in Diez mit einer Klientin. Johannes Koenig

Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen und blicken hinter die Kulissen, was wirklich alles dazugehört. Heute berichten wir aus dem Alltag einer Sozialarbeiterin: Irma Krasniqi.

Am Anfang stand die Abenteuerlust. Vor 20 Jahren kam Irma Krasniqi als Au-pair-Mädchen aus Georgien nach Diez. Heute hilft sie als Sozialarbeiterin des AWO-Bezirksverbands Rheinland Menschen dabei, sich in Deutschland zurechtzufinden. Das freiwillige Beratungsangebot richtet sich an erwachsene Zuwanderer mit guter Aufenthaltsperspektive.







Artikel teilen

Artikel teilen