Hinter fast jeder Rolle steckt mehr, als man vermutet. Wir treffen die Menschen und blicken hinter die Kulissen, was wirklich alles dazugehört. Heute berichten wir aus dem Alltag einer Sozialarbeiterin: Irma Krasniqi.
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Am Anfang stand die Abenteuerlust. Vor 20 Jahren kam Irma Krasniqi als Au-pair-Mädchen aus Georgien nach Diez. Heute hilft sie als Sozialarbeiterin des AWO-Bezirksverbands Rheinland Menschen dabei, sich in Deutschland zurechtzufinden. Das freiwillige Beratungsangebot richtet sich an erwachsene Zuwanderer mit guter Aufenthaltsperspektive.