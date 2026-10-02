Mit einer Wärmebild-Drohne Aull, Gückingen und Hambach wollen Rehkitze retten Till Kronsfoth 02.10.2026, 19:00 Uhr

i Bei Gefahr drückt sich das Rehkitz tief ins Gras und ist dann nahezu unsichtbar – auch für Landwirte. Manfred Höfer

Jedes Jahr werden nach Schätzung des Bundeslandwirtschaftsministeriums Tausende Kitze bundesweit in Mähwerken getötet. In den Ortsgemeinden Aull, Gückingen und Hambach soll nun etwas zum Schutz der Tiere passieren.

Rehkitze werden von ihren Müttern häufig auf landwirtschaftlichen Flächen versteckt, weil sie im hohen Getreide vor Fressfeinden geschützt sind. Anstatt zu fliehen, verharren Kitze jedoch reglos auf dem Boden, wenn sich ein Mähdrescher nähert. Schätzungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums zufolge werden dadurch jedes Jahr Tausende Rehkitze bei der Mahd getötet.







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