Mehr als 200 Bürgermeister und Führungskräfte aus Verwaltung, Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft haben den Aufruf „Für einen Zukunftsstaat – Aufruf für eine mutige Staatsreform“ veröffentlicht. Maren Busch, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Diez, unterstützt diesen Aufruf als Erstunterzeichnerin und ruft weitere Einzelpersonen und Organisationen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft dazu auf, sich anzuschließen. Gemeinsam fordern die Unterzeichner die kommende Bundesregierung auf, gezielte Reformen umzusetzen, um den Staat handlungsfähiger und bürgernaher zu gestalten.

Signal an mögliche Koalitionäre in Berlin

Der Aufruf soll ein Signal an die Koalitionäre in spe, SPD und CDU, senden. In dem Papier heißt es: „Unser Staat steht heute vielfach unter Druck: Er gilt als langsam, schwerfällig, unflexibel, wenig initiativ und überfordert. Das gefährdet nicht nur die Lösung drängender Zukunftsfragen – es untergräbt das Vertrauen in die Demokratie selbst. Doch damit Demokratie wirkt, muss auch der Staat wirken. Wenn wir nicht handeln, riskieren wir, dass Demokratiefeinde den Staat weiter schwächen, wie wir es in anderen Ländern beobachten. Eine umfassende Staatsmodernisierung muss Priorität haben. Der Staat muss schneller, wirkungsorientierter und handlungsfähiger werden – um Krisen zu bewältigen, gesellschaftlichen Fortschritt zu ermöglichen und das Vertrauen in die Demokratie zu stärken.“

Die „Herausforderungen unserer Zeit“

Zum Aufruf sagt Maren Busch: „Eine mutige Staatsreform ist notwendig, um die Herausforderungen unserer Zeit, insbesondere für die Kommunen, erfolgreich zu bewältigen. Wir müssen jetzt handeln, damit der Staat schneller und bürgernah agieren kann.“

Zentrale Vorschläge des Aufrufs sind eine effektivere Aufgabenteilung im Föderalismus, mehr Handlungsspielraum für Kommunen, wirkungsorientierter Einsatz staatlicher Mittel statt pauschaler Budgetierung, Gesetze, die praxisnah mit Kommunen und Betroffenen entwickelt und überprüft werden, attraktivere Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst, um Talente zu gewinnen sowie Partnerschaften mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, um große Herausforderungen gemeinsam zu lösen.

Prominente Unterstützer

Zu den Erstunterzeichnern gehören neben Maren Busch unter anderem der frühere hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der ehemalige Ministerpräsident des Saarlandes Tobias Hans, Ina Czyborra, Senatorin für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege des Landes Berlin, sowie die früheren Bundesminister Thomas de Maizière, Brigitte Zypries und Peer Steinbrück, der Staatsrechtler Andreas Voßkuhle und die frühere Staatssekretärin im Bundesverteidigungsministerium Katrin Suder. Entstanden ist der Aufruf im Netzwerk „Re:Form“, einer Initiative der gemeinnützigen Organisation ProjectTogether und wird von der Stiftung Mercator gefördert.