Der aktuelle Glasfaserausbau in Diez sorgt dort an der Limburger Straße für einen Engpass auf dem Bürgersteig und eine mögliche Gefährdung für Fußgänger. Bis Ende der Woche soll die Situation aber laut Verwaltung bereinigt werden.

Der Glasfaserausbau der Deutschen GigaNetz in Diez schreitet sichtbar voran, und das nicht immer zur uneingeschränkten Freude von Passanten, Autofahrern und Anwohnern. Denn dort, wo die Kabel verlegt werden, müssen naturgemäß Bürgersteige und Straßen aufgerissen werden. Ein Eingriff, der gerade für bewegungseingeschränkte Menschen ein Problem darstellt, was zum Beispiel im vergangenen Oktober in der Schlesierstraße der Fall war. „Da können sich Leute schwer verletzen. Eine Nachbarin traut sich schon gar nicht mehr aus dem Haus“, hatte sich damals eine Anwohnerin über die schleppende Wiederherstellung der Asphaltdecken beschwert, nachdem dort die Glasfaserkabel verlegt worden waren. Nun gibt es ähnliche Kritik an einer Baustelle an der Limburger Straße/B417.

„Besonders gefährlich ist es für die vielen Bürger mit Behinderungen, weil sie mit ihrem Rollstuhl, Rollator oder auch mit ihren Kindern in Kinderwagen unterwegs sind.“

Ein Leser kritisiert die Baustelle auf dem Gehweg an der Limburger Straße.

„Besonders gefährlich ist es für die vielen Bürger mit Behinderungen, weil sie mit ihrem Rollstuhl, Rollator oder auch mit ihren Kindern in Kinderwagen unterwegs sind“, scheint ein Leser nun die bereits in der Schlesierstraße gemachten Erfahrungen zu wiederholen. Denn an der Limburger Straße 55 ist der Bürgersteig wegen der Baustelle so schmal, dass manche Fußgänger wohl auf den Fahrbahnrand der stark befahrenen B417 ausweichen. Ein Zustand, der laut der Pressestelle der Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Diez jedoch bald enden wird: „Das Bauloch soll Ende der Woche zugemacht werden“, so die Auskunft. Solange werden auf dem Bürgersteig die Unebenheiten durch Splitt ein bisschen eingeebnet, sodass Fußgänger die Engstelle einfacher passieren können.

Deutsche GigaNetz dankt Diezern für das Verständnis

Wie aber sieht es nun insgesamt mit dem Fortschritt des Glasfaserausbaus in der Grafenstadt aus? Ende Januar hatte die Deutsche GigaNetz den Stand der Bauarbeiten in einer Pressemitteilung zusammengefasst. Demnach hatte man zu dem Zeitpunkt mit 26 Prozent schon gut ein Viertel der Trassen gebaut. Vor etwa 29 Prozent der Häuser lagen außerdem bereits Rohre in den Gehwegen, und etwa 25 Prozent der Hausanschlüsse waren bereits hergestellt. Außerdem waren im östlichen Teil von Diez die Tiefbauarbeiten bereits „nahezu abgeschlossen“, sodass die mit den Arbeiten betraute Stel Gruppe GmbH bereits im südlichen Teil der Stadt zwischen Aar und Limburger Straße weiterarbeitete und diesen Bereich bis zum Sommer fertigstellen will.

Voraussichtlich Anfang Mai soll es dann im nördlichen Teil von Diez mit dem Ausbau weitergehen. Ausdrücklich bedankte sich die Deutsche Giganetz auch bei den Bürgerinnen und Bürgern für „ihre Geduld und ihr Verständnis“: „Wir wissen, dass Baustellen mit Einschränkungen verbunden sind, und schätzen die Unterstützung und Kooperation der Bürgerinnen und Bürger sehr“, wurde Caglar Ozan Ulu, Projektleiter Bau bei der Deutschen GigaNetz, in der Mitteilung zitiert.