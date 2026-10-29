Nach Jahrzehnten als Ruckelpiste ist die Straße „Hohenrhein“ im Lahnsteiner Stadtteil Friedland aufwendig saniert worden. Auch Kanäle wurden erneuert, fast drei Jahre dauerte die Maßnahme. Nun wurde Eröffnung gefeiert.
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Aufatmen bei den Bewohnern des Lahnsteiner Stadtteils Friedland: Nach fast drei Jahren Dreck, Umwegen und einer nervigen Ampelschaltung ist am Mittwoch die Straße „Hohenrhein“ feierlich eröffnet worden. Anwohner, Vertreter der beteiligten Firmen und von der Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Lennart Siefert an der Spitze waren in die einzige Verbindungsstraße von Oberlahnstein nach Friedland gekommen.