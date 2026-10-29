Sanierung in Friedland
Aufatmen in Lahnstein: Straße „Hohenrhein“ eröffnet
Die Straße wird zwar seit Wochen wieder genutzt, aber natürlich durfte das obligatorische Foto vom Banddurchschnitt in Friedland
Die Straße wird zwar seit Wochen wieder genutzt, aber natürlich durfte das obligatorische Foto vom Banddurchschnitt in Friedland nicht fehlen. Vertreter der beteiligten Firmen, der Verwaltung und OB Siefert selbst waren in den Lahnsteiner Stadtteil gekommen.
Tobias Lui

Nach Jahrzehnten als Ruckelpiste ist die Straße „Hohenrhein“ im Lahnsteiner Stadtteil Friedland aufwendig saniert worden. Auch Kanäle wurden erneuert, fast drei Jahre dauerte die Maßnahme. Nun wurde Eröffnung gefeiert.

Lesezeit 3 Minuten
Aufatmen bei den Bewohnern des Lahnsteiner Stadtteils Friedland: Nach fast drei Jahren Dreck, Umwegen und einer nervigen Ampelschaltung ist am Mittwoch die Straße „Hohenrhein“ feierlich eröffnet worden. Anwohner, Vertreter der beteiligten Firmen und von der Stadtverwaltung mit Oberbürgermeister Lennart Siefert an der Spitze waren in die einzige Verbindungsstraße von Oberlahnstein nach Friedland gekommen.
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