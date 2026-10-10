Jahrelang wurde vergeblich eine neue Chefin gesucht, nun ist sie gefunden: Linda Stenger wurde vor einigen Wochen auch offiziell als Schulleiterin des Marion-Dönhoff-Gymnasiums eingeführt.
Lesezeit 2 Minuten
Ein wichtiger Schritt für das Lahnsteiner Marion-Dönhoff-Gymnasium (MDG): Nachdem der Posten über fünf Jahre verwaist war, hat die Schule nun offiziell wieder eine Leitung. Wie die Schule erst jetzt mitteilt, wurde die neue Schulleiterin Linda Stenger bereits Anfang September offiziell in ihr Amt eingeführt.