Gymnasium in Oberlahnstein Aufatmen am MDG: Schule hat wieder eine Leitung Tobias Lui 10.10.2026, 15:00 Uhr

i Im Beisein von Vertretern von Kreis und Stadt wurde Schulleiterin Linda Stenger bereits Anfang September offiziell in ihr Amt eingeführt. Mareike Franz

Jahrelang wurde vergeblich eine neue Chefin gesucht, nun ist sie gefunden: Linda Stenger wurde vor einigen Wochen auch offiziell als Schulleiterin des Marion-Dönhoff-Gymnasiums eingeführt.

Ein wichtiger Schritt für das Lahnsteiner Marion-Dönhoff-Gymnasium (MDG): Nachdem der Posten über fünf Jahre verwaist war, hat die Schule nun offiziell wieder eine Leitung. Wie die Schule erst jetzt mitteilt, wurde die neue Schulleiterin Linda Stenger bereits Anfang September offiziell in ihr Amt eingeführt.







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