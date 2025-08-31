12.000 Kilometer von Bad Schwalbach bis nach Indien reisten Timo Götz und Salima Oudefel mit ihren beiden Kindern. Ihre Erlebnisse hielten sie im Roadmovie „Auf Umwegen“ fest, der nun im Kreml Kulturhaus zu sehen war.

Einen besonderen Kinoabend erlebten die Besucherinnen und Besucher des Kreml Open Air Kinos am vergangenen Freitag in Zollhaus: Rund 100 Menschen ließen sich von dem Roadmovie „Auf Umwegen“ in den Bann ziehen – einem Film, der mehr ist als nur ein Reisebericht. Denn die Dokumentation begleitet die Bad Schwalbacher Familie um Timo Götz und Salima Oudefel auf einer außergewöhnlichen Reise: Knapp zwei Jahre waren die beiden 44-Jährigen mit ihren zwei Kindern unterwegs – von April 2022 bis Dezember 2023.

Über 12.000 Kilometer führte sie der Weg von Deutschland bis nach Zentralasien und weiter nach Indien. Ohne festen Plan, aber mit viel Neugier und Offenheit brach die Familie auf. „Es war einfach die Idee einer Auszeit als Familie, ein Sabbatical“, erläutert Timo Götz die Hintergründe der ungewöhnlichen Aktion. Der Roadtrip führte sie durch insgesamt 14 Länder – von Georgien über den Iran bis nach Indien. Zwölf Mal mussten dabei die Reifen gewechselt werden, doch an jeder Panne zeigten sich Menschen hilfsbereit. „Menschen sind überall nett“, stellt Götz daher auch rückblickend fest. Besonders eindrucksvoll schilderte das Paar die Gastfreundschaft im Iran und in Georgien, die sie als „beste Länder“ ihrer Reise bezeichneten. „Es gibt aber nicht das perfekte Land“, betont er – vielmehr sei es die Vielfalt der Begegnungen, die die Reise als Ganzes zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht habe.

Im Visier der Behörden

Doch nicht alles verlief in den zwei Jahren immer reibungslos: In Indien nahm die Reise sogar eine dramatische Wendung. Denn nach der Geburt ihres dritten Kindes geriet die Familie ins Visier der Behörden, die ihnen Leihmutterschaft vorwarfen. Zehn Monate lang kämpften sie daher um ihre Ausreise. „Indien ist für uns ein wenig negativ belegt – nicht wegen der Menschen, die waren großartig. Aber der behördliche Teil war extrem schwierig“, so Oudefel. Am Ende mussten sie sich für 260 Euro „freikaufen“.

Der Film „Auf Umwegen“, von Götz und Oudefel selbst gedreht, überzeugt nicht nur durch beeindruckende Landschaftsaufnahmen, sondern vor allem durch seinen Fokus auf das Zwischenmenschliche. Frei von Vorurteilen zeigt er Begegnungen, die Grenzen überwinden. Ein Fazit zieht das Werk im abschließenden Zitat: „Es ist die Liebe, die den Unterschied macht und uns auf Umwegen zum Glück führt.“

Im anschließenden Filmgespräch standen die beiden Regisseure dem Publikum Rede und Antwort. Viele der Fragen drehten sich dabei um den Alltag unterwegs, die Online-Schule der Kinder und die Zukunftspläne der Familie. Denn eines ist jetzt schon klar: Das Abenteuer geht weiter. So schmieden Götz und Oudefel bereits Pläne für die nächste gemeinsame Reise – diesmal soll es auf den afrikanischen Kontinent gehen, und zwar von Norden nach Süden, von Marokko bis nach Südafrika. Wessen Neugierde nun geweckt wurde: Der Film „Auf Umwegen“ wird in den kommenden Monaten auf Amazon Prime erscheinen.