Neue Bleibe für die Kleinsten Auf der Suche nach der Zukunft für die Kita Geisig Andreas Galonska 06.10.2026, 10:00 Uhr

i Im Frühjahr 2025 kam die Kita Panama in Geisig in Containern unter, jetzt wird nach einem neuen Standort für die Kindertagesstätte gesucht. Im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau hatte die SPD zu diesem Thema einen Antrag vorgelegt. Andreas Galonska

Die Kinder aus Geisig und Umgebung kommen derzeit in Containern unter, die als KIta dienen. Im VG-Rat Bad Ems-Nassau wurde über neue Standorte für einen Neubau der Kindertagesstätte diskutiert.

Im September 2023 musste die Kita Geisig wegen eines schweren Wasserschadens geschlossen werden, die Kinder kamen übergangsweise in Nassau unter, bevor in Geisig im April 2025 eine Containerlösung ermöglicht wurde. Nun ging es im Verbandsgemeinderat Bad Ems-Nassau um die Festlegung eines Standorts für die Kita „Panama“.







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