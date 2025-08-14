Als Baumeister der Natur ist der Biber bekannt, der Baumstämme zernagt und damit ganze Dämme in kleinen Flüssen anlegt. Das Tier ist jetzt an der Lahn entdeckt worden, wo an einer unscheinbaren Stelle eine seiner Behausungen zu finden ist.

Ein eher seltener tierischer Gast konnte kürzlich an der Lahn entdeckt werden: der Biber. Bei einer Exkursion mit den Fachleuten der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (GNOR) wurde über die Bedeutung des Bibers in der Region berichtet. Das Nagetier gilt als ökologisch wichtig, da es unter anderem Dämme an Bächen anlegt, die mit aufgestautem Wasser für neuen Lebensraum für Amphiben und Insekten sorgen.

An der Lahn bei Nassau wurde kürzlich eine Population von Bibern entdeckt, die sich offensichtlich an Ort und Stelle richtig wohlfühlen. Die genaue Stelle soll auf Wunsch der GNOR nicht genannt werden, damit ein Tourismus zu den Tieren vermieden wird. Für die Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie berichten Volker Schönfeld, kaufmännischer Geschäftsführer, und Stefanie Venske, Projektleiterin Biberzentrum, von den Tieren. „Vor rund 15 Jahren wurde ein toter Biber in der Region gefunden“, berichtet Stefanie Venske von einem ersten Tier. Seither hat sich eine Menge getan, denn in ganz Rheinland-Pfalz können gut 1000 Biber gezählt werden.

i An diese Stell an der Lahn sind schlammige Haufen vor dem Ufer zu erkennen. Dabei handelt es sich um eine Biberburg, für die die Tiere einen Zugang vom Wasser aus angelegt haben. Die Burg ist laut den Experten der Beweis dafür, dass es Nachwuchs bei den Nagetieren gegeben hat. Andreas Galonska

Am Rhein und auch an der Lahn, aber auch an der französischen Grenze konnten sie inzwischen mehrfach entdeckt werden. Das Biberprojekt der GNOR wurde im Jahr 2000 gestartet, 2005 kam es zur Gründung eines Biberzentrums. Volker Schönfeld betont, dass die Arbeit der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie von der Aktion Grün des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums unterstützt wird.

„An der Lahn sind ihre Spuren mehrfach zu finden“, hebt Stefanie Venske hervor. Das Problem: Die Nagetiere sind dämmerungs- und nachtaktiv – tagsüber können sie nur schwer aufgespürt werden. Für Leute mit Fachwissen sind die Populationen anhand von Biberburgen nachweisbar. Dabei handelt es sich um Erdhaufen, die komplett von Wasser umgeben sind. Die Biber haben einen unterirdischen Zugang zum Inneren der Burg, der sie vor Feinden schützt. „Biberburgen sind ein klarer Nachweis dafür, dass sie Nachwuchs haben“, erläutert Stefanie Venske, die bis zu fünf Tiere dort vermutet. Das ist auch an der Lahn so, wo Diana Grapp bei einer Tour mit dem Stand-up-Paddel-Board die unscheinbaren Hügel entdeckt hat.

„Die Burg ist sehr gut versteckt.“

Biber-Expertin Stefanie Venske von der GNOR

Zusammen mit Stefanie Venske und mit Michael Westendorff ging es per Stand-up-Paddelboard und Schlauchboot zu einer unscheinbaren Ecke an der Lahn, die aber eindeutig eine Biberburg ist. „Die Burg ist sehr gut versteckt“, unterstreicht Stefanie Venske. Die Naturfreude machen darauf aufmerksam, dass ein Angler kürzlich die Biber mit Schlägen auf ein Holzrohr aufgeschreckt haben könnte, mit denen eigentlich Welse angelockt werden sollten. Vor allem in Naturschutzgebieten sollte sich das allerdings verbieten. Biber werden von der GNOR als Symbole für den Naturschutz an Gewässern angesehen.

Die rund 1000 Exemplare in Rheinland-Pfalz stellen nur einen Bruchteil der Vorkommnisse in Bayern dar, wo rund 35.000 Biber geschätzt werden. Stark vertreten sind sie auch in Baden-Württemberg. „Dort wird sogar schon von Problembibern gesprochen, weil sie Dämme an Stellen gebaut haben, wo es Menschen nicht gefallen hat“, erläutert Stefanie Venske. Sie hat in der Eifel und im Hunsrück 20 Betreuer für die Nager ausgebildet, voraussichtlich soll es 2027 auch zur Betreuerausbildung an der Lahn kommen.

Große ökologische Funktion der Tiere unterstrichen

Menschen, deren Bäume von Bibern angefressen werden, sollten die Tiere nicht jagen, sondern Baumschutzmatten um die Stämme legen, damit kein weiterer Schaden entstehen kann. Äste und Stämme benötigen die Biber zum Bau ihrer Biberburg. In der Mitte der Biberburg wird ein Wohnkessel für die Biberfamilie angelegt. Die ökologische Funktion der Biber ist sehr groß. Kleine Bäche mäandern durch die von ihnen angelegten Dämme und ziehen unter anderem Vögel und Libellen an.

Im Winter wird die Biberburg an der Lahn besser zu erkennen sein, aber dann sind deutlich seltener Menschen per Boot auf dem Fluss unterwegs. Daher kann gehofft werden, dass auch der Nagernachwuchs künftig schöne Plätze an der Lahn finden wird.