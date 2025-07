„Die Luft ist kühl und es dunkelt, und ruhig fließt der Rhein. Der Gipfel des Berges funkelt im Abendsonnenschein“: So dichtete Heinrich Heine einst über den Mythos der Loreley. Jenes Funkeln manifestiert sich in einem Bauwerk, das auf dem Loreley-Plateau hoch über dem Rhein nun festlich eingeweiht wurde. Eine edelsteinförmige Glaskuppel zieht Blicke auf sich und Besucher hinein in die darunter liegende Mythoshalle.

Dort befindet sich eine Dauerausstellung zum weltbekannten Mythos der schönen Loreley, die den Kapitänen im Tal mit ihrem Gesang den Kopf verdrehte. An den Stationen erfahren die Besucher multimedial, wie der Mythos entstand, und erleben die Geschichte des berühmten Rheinfelsens von seiner Entstehung bis zur Gegenwart. Im Zentrum der lichtdurchfluteten Halle türmt sich eine Felsformation auf, mit Musik, Licht und Nebel spannend in Szene gesetzt und sicher in der Abenddämmerung besonders reizvoll.

i Im Felsen unter der Glaskuppel verbirt sich die Ausstellung zum Mythos Loreley, im Zentrum ein aufgetürmter Fels mit Nebel und Licht in Szene gesetzt. Marta Fröhlich

Sichtlich stolz auf dieses architektonische Werk durchschnitt Bauherr Mike Weiland, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Loreley, das Band an der Seite von RLP-Ministerpräsident Alexander Schweitzer, VG-Projektleiter Armin Schaust, Elias Merz, Ortsbürgermeister von Bornich, und „Loreley“ Katharina Blanckart. „Die Verbandsgemeinde Loreley engagiert sich mit Nachdruck für eine nachhaltige Entwicklung des Mittelrheintals. Mit der Mythoshalle setzen wir ein Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unserer Region. Wir machen die Loreley noch erlebbarer und stärken das kulturelle und touristische Profil des Mittelrheintals“, so Weiland zum Projekt, das vorab auch Kritik hinnehmen musste.

Es sei viel intensive Arbeit gewesen, das Bauwerk mit Denkmalschutz- und Welterbebehörden, Zuwendungs- und Baubehörden, Ausstellungsmachern, Planern und nicht zuletzt im Bauverlauf mit Handwerkern abzustimmen und umzusetzen. Umso mehr freue man sich, „mit der Mythoshalle einen weiteren Meilenstein auf dem Weg erreicht zu haben, dem Kultur- und Landschaftspark ein zeitgemäßes, naturnahes und welterbeverträgliches Gesicht zu verleihen“.

i An den multimedialen Stationen können Besucher die Geschichte rund um den Mythos Loreley erleben. Marta Fröhlich

Für Ministerpräsident Schweitzer ist die Loreley der Inbegriff der Rheinromantik und gehört zu den bekanntesten landschaftlichen Markenzeichen Deutschlands. „Die Neugestaltung des Plateaus ist dringend notwendig gewesen, da das Erscheinungsbild in die Jahre gekommen war und den Anforderungen an einen weltbekannten Tourismusmagneten nicht mehr gerecht werden konnte“, so Schweitzer. „Das Projekt Loreley ist der Landesregierung ein Herzensanliegen. Deshalb hat das Land bereits rund 12 Millionen Euro für die Entwicklung und Neugestaltung beigesteuert, Land und Bund gemeinsam über 20 Millionen Euro. Das tun wir auch, weil der Landschafts- und Kulturpark im Rahmen der Bundesgartenschau 2029 eine zentrale Rolle spielen wird“, so der Ministerpräsident.

i Mike Weiland und "Loreley" Katharina Blanckart bei der Eröffnung der Mythoshalle Marta Fröhlich

Die Buga sei für das Obere Mittelrheintal eine große Herausforderung, aber auch eine riesige Chance für nachhaltige Regionalentwicklung, neue touristische Perspektiven und eine zukunftsfähige Infrastruktur. Sie werde langfristige strukturelle und wirtschaftliche Effekte erzeugen. „Mein großer Dank gilt allen Beteiligten, die dafür gesorgt haben, dass das Loreley-Plateau als ein Wahrzeichen des Mittelrheins im neuen Glanz erstrahlen kann“, sagte Schweitzer, bevor er gemeinsam mit Dutzenden Besuchern die ersten Schritte in die neue Mythoshalle wagte.

i Dutzende Besucher strömten in die neu eröffnete Mythoshalle, um die ersten Blicke in die Ausstellung zu erhaschen. Marta Fröhlich

Diese nahmen direkt die Ausstellungsstücke in Augenschein und staunten sichtlich über das in den Fels gestemmte Bauwerk. Die Mythoshalle soll in Zukunft auch Ort für Veranstaltungen sein und das Loreley-Plateau aufwerten. Dies begrüßte auch Elias Metz als Ortschef von Bornich, wozu die Loreley gehört: „Ich danke jedem, der mit Herzblut an diesem Projekt mitgearbeitet hat, und wünsche mir, dass die Mythoshalle, die Modernes mit Ursprünglichem verbindet, auch ein Ort für die Einheimischen wird.“ Die Loreley solle laut Metz ein Leuchtturm für die Region am Mittelrhein sein, „dazu wurde heute ein weiteres Stück beigetragen.“

i Die Ausstellung in der Mythoshalle macht die Geschichte rund um die Loreley und die gefährliche Schiffspassage erlebbar. Marta Fröhlich

Meilensteine auf dem Loreley-Plateau

Die Mythoshalle ist Teil des Großprojekts zur Neugestaltung des Loreley-Plateaus. Die Kosten für die Halle mit den die Ausstellung komplettierenden vier Hörfelsen auf dem Plateau belaufen sich aktuell auf rund 5,7 Millionen Euro. Dabei wird das Projekt mit Mitteln des Bundes und des Landes gefördert, die das Projekt mit rund 4,7 Millionen Euro fördern. Die Mythoshalle ist Teil der Neugestaltung des Loreley-Plateaus und erfolgte auf Grundlage eines europaweit ausgelobten Planungswettbewerbs 2014. Der Spatenstich zur Neugestaltung des Plateaus war im September 2016. Der erste Bauabschnitt mit dem Ziel eines Landschaftsparks wurde im April 2019 abgeschlossen. Daraufhin begannen die Vorbereitungen für einen zweiten Bauabschnitt, welcher die Umsetzung des Ausstellungskonzeptes zum Gegenstand hatte. 2022 entstand im Rahmen eines Künstlerwettbewerbs der Entwurf für die neue Loreley-Statue, die nach einer Bürgerbefragung auf dem Plateau ihren Platz fand und im April 2023 eingeweiht wurde.