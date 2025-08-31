Die Geschichte Auels reicht bis in die Eisenzeit zurück. Das war den „Acheler Spatze“ in dem kleinen Dorf ein großes Fest wert – mit Musik, Handwerk und allem drum und dran.

Das Ortswappen prägt die Jubiläumsshirts genauso wie ein Bekenntnis: „Mir sin wahre Acheler Spatze“, ist auf der Rückseite zu lesen. Auf Hochdeutsch bedeutet dies, dass die Bürger von Auel ihre Heimat samt Spitznamen hoch halten und etwas zu feiern haben – 775 Jahre Ortsgeschichte nämlich. Dafür ist neben der Gemeindehalle ein Festplatz entstanden mit Hüpfburg, Ständen und Lichtstrahlern. Die kommen abends zur Geltung, wenn DJ Thomas auflegt und anschließend eine große Disco-Party steigt.

i Die Bläsergruppen Marksburg und Hubertus spielen Ehrenfanfaren für Auel. Thorsten Stötzer

Zum Auftakt erschallen Ehrenfanfaren für Auel, gespielt von den Jagdhornbläsergruppen Marksburg und Hubertus. Danach folgt ein kurzer Blick in die Historie, der bei Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz bis in die Eisenzeit ausholt. Ein Familienvertrag der Grafen von Katzenelnbogen sorgte 1250 dafür, dass „Owele“, wie es damals hieß, erstmals aktenkundig wurde. „Wir sind älter als Amsterdam und nur sechs Jahre jünger als Berlin – das will etwas heißen“, stellt Seitz zur Geschichte fest.

Dass dies gewürdigt werden kann, sei dem Festausschuss zu verdanken sowie den Ortsvereinen Feuerwehr, Tischtennisclub und Männergesangverein. Dazu gilt der Dank allen Ausstellern beim Jubiläumsfest, denn in der ganzen Ortschaft gibt es Anlaufpunkte für die Besucher. So parken Oldtimer in den Straßen und auf Höfen, seien es Traktoren oder Autos vom Porsche 356 bis zum Ford Taunus. Bei den Motorrädern sind Markennamen wie Adler, Zündapp und Honda zu lesen für die Motorfreunde.

i Eine Urkunde überreichte VG-Bürgermeister Mike Weiland an Ortsbürgermeister Ralph-Dietmar Seitz. Thorsten Stötzer

Handwerk und Kreativität haben ebenso ihren Raum in Auel. „Ohne das alles wäre es kein großes Fest in so einem kleinen Dorf – ein Hoch auf die Dorfgemeinschaft“, ruft Seitz. Vom Zusammenhalt in eher kleinen Orten spricht auch VG-Bürgermeister Mike Weiland (SPD), der den rund 190 Einwohnern Auels eine Urkunde mitgebracht hat. Dann gehört die Aufmerksamkeit dem Posaunenchor Lierschied und den Oldies des Duos „Twonight“, bestehend aus Raimund Thuy und Ralph Seitz selbst.

i Wild und Wald und Traktoren: Das Landleben kam zur Geltung. Thorsten Stötzer

Den Verkehr in Auel regeln an diesem Tag zwei Ampeln, was den Gästen entspannte Spaziergänge zwischen Backes und Lochgraben erlaubt. Ein Weg führt in die Landschaft hinaus, Informationen über Wald und Wild warten zudem. Schützen und Tischtennisspieler bringen eine sportliche Note ins Jubiläum. Knobel- und Geduldsspiele sind wiederum ein Fach, zu dem Siegfried Conrad aus seiner Holzwerkstatt Werke mit Kugeln und Bauteilen beisteuert. „Das macht mein Mann alles selbst“, sagt seine Frau Monika, die selbst Handarbeiten fertigt, womöglich bald für Weihnachtsmärkte.

i Knobelspiele aus Holz und Handarbeiten waren im Lochgraben zu entdecken. Thorsten Stötzer

Linolschnitten widmet sich Elena Lisle. Backes und Wappen von Auel und manche Ansicht aus dem Mittelrheintal hat sie bereits dargestellt. Hemdsärmelig darf es beim Zimmerer-Meister Danjel Spehar zugehen. Er wirbt fürs Handwerk und lässt jeden sein Talent erproben mit der „größten Akku-Handkreissäge der Welt“.