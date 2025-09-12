Manchmal müssen sich Traditionen verändern, um eine gute Zukunft zu haben: Und so verzichten die „24er“ in diesem Jahr bei der 77. Oberlahnsteiner Kirmes auf ein Festzelt. Das Vergnügen bei dieser Traditionsveranstaltung soll das nicht schmälern.

Ohne Festzelt, dafür aber mit einem Wein- und Bierdorf am Rhein: Die Gesellschaftliche Vereinigung 1924 Oberlahnstein („24er“) lädt von Freitag, 12., bis Montag, 15. September, zur Oberlahnsteiner Kirmes in die Rheinanlagen ein. Zur 77. Auflage präsentiert sich das traditionsreiche Fest in einem neuen Gewand: Man verzichtet auf ein großes Festzelt am Rhein (Kostenpunkt: rund 5000 Euro), setzt stattdessen auf ein Open-Air-Konzept. Bühne samt Tanzfläche sollen neben einem Bier- und Weindorf die Besucher locken. Auch für Regenschutz ist gesorgt, vergessen die „24er“ nicht im Vorfeld mitzuteilen.

Zum Auftakt locken Hits der 80er-Jahre﻿

Die „24er“, die im Vorjahr ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert haben, möchten mit dem neuen Konzept für Abwechslung bei dieser Traditionsveranstaltung sorgen. „Ein Open Air unter dem Sternenzelt, die Besucher am Rheinufer erwartet ein ganz besonderes Ambiente“, sagt Michael Zapp, Kopf des Orgateams und Erster Vorsitzender der „24er“. Los geht es am Freitag, 12. September, ab 19 Uhr bei freiem Eintritt mit Oldie-Musik: Kult-DJ Micha, Betreiber der Kulturscheune Lahnstein auf dem Aspich, lädt zu seiner beliebten 80er-Fete „Das Original“ – und hat sich nach dem großen Erfolg im Vorjahr zum Ziel gesetzt, die Marke von 1000 Besuchern zu knacken.

Nach diesem musikalischen 80er-Jahre-Ausflug in das Kirmeswochenende folgt am Samstag die offizielle Eröffnung: Um 19 Uhr ertönt das große Glockengeläut der Pfarrkirche St. Martin, der Einzug des Fanfarenzuges der Turngemeinde Oberlahnstein (TGO) mit den „24ern“ und Gästen auf das Kirmesgelände folgt. Den traditionellen Fassbieranstich übernimmt der Männerchor Frohsinn Lahnstein, der in diesem Jahr sein 150-jähriges Bestehen feiert. Im Anschluss sorgt SoundCollection für die passende Party – und einen hoffentlich unvergesslichen Abend.

Fahrgeschäfte locken das ganze Wochenende an den Rhein

Der Sonntag, 14. September, beginnt um 10 Uhr mit dem feierlichen Hochamt in der Pfarrkirche St. Martin mit anschließendem Frühschoppen im Pfarrgarten. Der Festplatz am Rhein öffnet ab 12 Uhr. Um 15.30 Uhr beginnt dann der große Festumzug. „Um die Sicherung der Umzugsteilnehmer zu gewährleisten, ist die Aufstellung in der Hintermauergasse am Pulverturm und geht durch die Hintermauergasse, Frühmesserstraße, Kirchstraße zum Festplatz“, betonen die Veranstalter.

i Auch wenn das Werbeplakat es suggeriert: Ein Festzelt gibt es in diesem Jahr bei der Oberlahnsteiner Kirmes nicht. Dafür lockt ein Open-Air-Vergnügen auf den Festplatz am Rhein. Tobias Lui

Der Kirmesmontag, 15. September, startet mit dem Frühschoppen und Musik der SoundCollection, außerdem lockt die traditionelle Verlosung von „Weck, Woscht & Wein“ – bevor die 77. Oberlahnsteiner Kirmes dann in der Nacht zum Dienstag endet. Laut den „24ern“ locken das gesamte Wochenende Essens- und Getränkeangebote zu humanen Preisen. Und das Wichtigste für die Kinder: An allen vier Tagen werden verschiedene Fahrgeschäfte in unmittelbarer Nähe zum Festplatz am Rheinufer angeboten.