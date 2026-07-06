Nach Zusatzkosten in St. Goar
Auch Lahnstein zahlt für Buga drauf 
Die Pläne, die Buga-Chefplaner Rick Vogel in Lahnstein einst bei einer Ortsbegehung vorstellte, sind vielversprechend. Was davon
Die Pläne, die Buga-Chefplaner Rick Vogel in Lahnstein einst bei einer Ortsbegehung vorstellte, sind vielversprechend. Was davon umgesetzt wird, hängt vor allem vom Geld ab.
Tobias Lui

Die Bundesgartenschau 2029 soll DER Wirtschaftsmotor für die Region werden. Doch noch bevor die ersten Pläne umgesetzt werden, müssen Kommunen draufzahlen. So auch in Lahnstein. Wieso und wie viel – darüber haben wir mit OB Siefert gesprochen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die Buga gGmbH hat offenbar mit einem Budget von 138 Millionen Euro für die Gartenschau entlang des Mittelrheintals sehr eng kalkuliert. Zu eng? In St. Goar muss die Stadt für die Begleitmaßnahmen rund um die Burg Rheinfels in die Bresche springen. Dort handelt es sich aber zumindest um Maßnahmen außerhalb des kostenpflichtigen Buga-Geländes.
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