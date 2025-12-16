VG Nastätten hebt Preise an Auch Klimawandel sorgt für teureres Trinkwasser Bernd-Christoph Matern 16.12.2025, 18:00 Uhr

i Großprojekt der Verbandsgemeinde-Werke Nastätten: der Bau der Kläranlage Niederwallmanch, der im Wirtschaftsplan 2026 noch einmal mit zwei Millionen Euro angesetzt ist. Bernd-Christoph Matern

Trink- und Abwasser werden in der VG Nastätten 2026 spürbar teurer. Der Rat beschließt höhere Gebühren, um steigende Energie-, Personal- und Investitionskosten zu decken. Für Familien summieren sich die Mehrkosten deutlich.

Trinkwasser wird in der Verbandsgemeinde Nastätten im kommenden Jahr erneut teurer. Die Netto-Benutzungsgebühr steigt um 54 Cent auf 3,75 Euro je verbrauchtem Kubikmeter. Für die Beseitigung des Schmutzwassers ist eine Erhöhung von 2,69 Euro auf 3,21 Euro je Kubikmeter vorgesehen.







