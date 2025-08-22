Stolpersteine sind kleine, in den Boden eingelassene Gedenktafeln aus Messing, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Sie werden vor den letzten frei gewählten Wohnorten der Opfer verlegt. In Braubach wurden nun Stolpersteine verlegt.

Laut und dennoch sehr still: Obwohl bei der Stolpersteinverlegung in der Braubacher Brunnenstraße wie üblich der Durchgangsverkehr vorbeibrauste, handelte es sich um eine sehr würdevolle und zugleich sehr nachdenklich stimmende Veranstaltung.

Denn genau hier, in der Brunnenstraße 27, lebten bis zu ihrer Flucht aus Deutschland vier jüdische Mitbürger, die „mitten unter uns wohnten, arbeiteten und lachten“, wie Stadtbürgermeister Günter Goß verdeutlichte. Diese vier Menschen – das sind Jakob Stern, ein Metzgermeister und Handelsmann, der vor dem braunen Mob in die Niederlande floh, dort aber aufgegriffen und ins Vernichtungslager Sobibor deportiert wurde, wo man ihn 1943 ermordete. Und das sind ebenso seine nach Frankreich geflohenen Töchter Jenny und Berta Babetta Stern, die die Nationalsozialisten im KZ Auschwitz umbrachten. Ihre Schwester Frieda überlebte den Horror des KZs Theresienstadt und starb später in Frankfurt eines natürlichen Todes – auch ihr galt ein Stolperstein. „Es gehört zu unserer Verantwortung, das Unrecht zu benennen, das hier geschah“, unterstrich Günter Goß. „Die Namen, die wir heute hören, gehören zu unserer Stadtgeschichte. Mit jedem Stein, der verlegt wird, holen wir ein Stück dieser Geschichte zurück an die Oberfläche.“

Früherer Bürgermeister Müller legte Grundstein für Verlegung der ersten Stolpersteine

Die Geschichte zurück an die Oberfläche holen – ganz konkret tat das Klaus-Dieter Schoch: Auf Initiative des früheren Stadtbürgermeisters Joachim Müller hin schrieb er ab 2012 eine Braubacher Stadtgeschichte, griff dabei auch die zuvor „vergessene“ Zeit des Nationalsozialismus auf und recherchierte zum Schicksal der Familie Stern. Bis zu der ebenfalls maßgeblich von Joachim Müller in die Wege geleiteten Verlegung der ersten Braubacher Stolpersteine dauerte es indessen noch eine ganze Weile: Im Frühjahr 2024 bestellt, Geld dafür gesammelt – jetzt kamen sie an und gaben Anlass zu Worten, die so notwendig sind wie leider schon lange nicht mehr.

i Die jüdische Sängerin und Akkordeonistin Odelia Lazar und der Gitarrist Michael Wienecke umrahmten die Stolpersteinverlegung musikalisch. Im Hintergrund sind die Stadtbeigeordneten Claudia Wolf, Markus Fischer und Marius Risch zu sehen. Bletzer Ulrike

„Es sind kleine und doch so bedeutende Steine, denn die Opfer bekommen dadurch ein Gesicht“, betonte Judith Weyand-Becher, Pastoralreferentin der Pfarrei St. Martin und St. Damian Rhein-Lahn, und stellte klar: „Wir dürfen erneute antisemitische und rechtsextremistische Auswüchse nicht tolerieren, sondern müssen frühzeitig für unsere Werte eintreten, sonst haben wir aus unseren Fehlern nichts gelernt.“

i Zum Gedenken an die Familie Stern legten die Teilnehmer Blumen an den Stolpersteinen nieder. Bletzer Ulrike

Es habe in jener dunklen Zeit auch Licht gegeben, ergänzte Klaus Schneider, Prädikant der evangelischen Kirchengemeinde Braubach: „Menschen wie Dietrich Bonhoeffer und Bernhard Lichtenberg, deren Botschaft wir heute weitertragen“, präzisierte er und fügte hinzu: „Wenn sich die Menschen an das biblische Gebot ‚Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst‘ halten würden, hätte es diese schreckliche Zeit niemals gegeben.“

Rabbi der jüdischen Gemeinde Koblenz zu Gast

Wie wichtig es ist, die Sätze „Wehret den Anfängen“ und „Nie wieder“ mit Leben zu füllen, verdeutlichte auch Rabbi Christoph Simonis von der jüdischen Gemeinde Koblenz. „Juden und andere Minderheiten sind erneut Angriffen und Beleidigungen ausgesetzt. Das ist genau das, was wir mit unserer Erinnerungskultur verhindern wollen“, so Simonis.

i Rabbi Christoph Simonis von der jüdischen Gemeinde Koblenz sprach das "Kaddisch", eines der wichtigsten jüdischen Gebete. Bletzer Ulrike

Dann war es so weit: Während Günter Goß und die Stadtbeigeordneten Claudia Wolf, Markus Fischer und Marius Risch die biografischen Eckdaten verlasen, verlegte Bauhofmitarbeiter Arton Shabani die Stolpersteine nach dem Konzept des Künstlers Gunter Demnig in den Gehweg. Es sei beschämend, dass man 80 Jahre lang auf diesen Moment habe warten müssen, sagte Klaus-Dieter Schoch, als er zum Schluss spontan das Wort ergriff.

Einen noch würdigeren, emotional noch berührenderen Rahmen erhielt die von rund 60 Teilnehmern besuchte Veranstaltung durch Odelia Lazar und Michael Wienecke. Die jüdische Sängerin und Akkordeonspielerin und der Gitarrist brachten die Lieder „Zen Brider“, „Ich wandre durch Theresienstadt“, „Unter deinen weißen Sternen“, „Mir leben ejbig“ und „Donna, Donna“ zu Gehör – allesamt Lieder, die sich um die Schrecken des Holocaust und die Hoffnung auf eine hellere Zukunft drehen.