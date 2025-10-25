Klamme Kassen, Daumenschrauben, kein Gestaltungsspielraum: Bei den Bürgermeistern in Kreis und Land wächst der Frust. Die Initiative „jetzt reden wir“ von der Mosel will deshalb in Mainz ein Zeichen setzen. Wer macht mit?
Es geht um Geld. Und es pressiert. Das sagen zumindest die Gründer der Initiative „Jetzt reden wir“. Fünf Ortsbürgermeister aus dem Kreis Cochem-Zell wollen ein deutliches Zeichen setzen und in Mainz Forderungen platzieren: Es geht um die schwierige Finanzlage der Gemeinden, das überlastete Ehrenamt und die überbordende Bürokratie.