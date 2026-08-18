Prozess am Amtsgericht Attacken mit Glasscherben und Messer in Limburg 18.08.2026, 14:00 Uhr

i Vor dem Jugendschöffengericht in Limburg muss geklärt werden, wieso ein Mann einen anderen am Bein verletzt hat. Jörg Halisch. Jörg Halisch/dpa

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es zu Schnittverletzungen. Doch wie es dazu kam und welche Rolle junge Mädchen und Drogen spielen, das versuchte das Gericht zu klären.

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein heute 20-jähriger Mann derzeit vor dem Jugendschöffengericht in Limburg verantworten. Am zweiten Verhandlungstag ging es um eine Auseinandersetzung mit einer abgebrochenen Glasflasche sowie um einen Streit, der zu einer Messerstecherei eskalierte.







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