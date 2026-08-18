Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es zu Schnittverletzungen. Doch wie es dazu kam und welche Rolle junge Mädchen und Drogen spielen, das versuchte das Gericht zu klären.
Lesezeit 2 Minuten
Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich ein heute 20-jähriger Mann derzeit vor dem Jugendschöffengericht in Limburg verantworten. Am zweiten Verhandlungstag ging es um eine Auseinandersetzung mit einer abgebrochenen Glasflasche sowie um einen Streit, der zu einer Messerstecherei eskalierte.