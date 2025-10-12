Eine Schauspielerin, aber zwölf Figuren: Astrid Sacher bot den Besuchern des Ein-Personen-Stücks #Faust #Gretchen“ im Kultorium in Bad Ems mit einer modernen „MeToo“-Story eine Sternstunde der Schauspielkunst dar.
Bravo, Astrid Sacher! Das war eine Sternstunde der Schauspielkunst. Die Aufführung von „#Faust #Gretchen“ riss das Publikum von den Stühlen. So mancher im ausverkauften Kultorium in Bad Ems mag sich gefragt haben, ob und wie Faust als Ein-Personen-Stück funktionieren kann.