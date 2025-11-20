Straßenbau bei Braubach Asphalt-Endspurt: Heißes Finale auf der L335 20.11.2025, 16:00 Uhr

i Mehr als eine Million Kilo Asphalt wird als Tragschicht auf der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen eingebaut. Ein eingespieltes Team bedient die riesigen Maschinen. Mira Zwick

Zwischen Rauchschwaden und heißem Asphalt nimmt auf der L335 der letzte Abschnitt einer elfjährigen Sanierung Form an. Gigantische Maschinen arbeiten Schicht für Schicht millimetergenau. Ein Blick in präzise Straßenbauarbeit.

Es surrt und brummt, die Luft flimmert, Rauchschwaden steigen in die kühle Novemberluft. Und trotzdem umgibt einen eine wohlige Wärme. Asphaltgeruch weht durchs Tal zwischen Braubach und Dachsenhausen, durch das die L335 führt. In den vergangenen elf Jahren wurde die komplette Strecke saniert, aktuell wird am letzten der drei Bauabschnitte gearbeitet.







Artikel teilen

Artikel teilen