Stadtrat Lahnstein tagte Asphalt auf Oberlahnsteiner Straßen wird saniert Tobias Lui 16.09.2026, 06:00 Uhr

i Anfang Oktober beginnen die Arbeiten zur Asphaltdeckensanierung in Oberlahnstein, unter anderem ist die Josef-Rätz-Straße an der Reihe. Tobias Lui

Eine Asphaltstraße ist auf eine Gesamtnutzungsdauer von rund 25 bis 30 Jahren ausgelegt. Die einzelnen Schichten müssen jedoch in unterschiedlichen Intervallen saniert oder ausgetauscht werden. Bald ist dies auf Straßen Oberlahnsteins so weit.

Risse, Schlaglöcher, Unebenheiten: Anfang Oktober schon, so kündigte es zumindest Thomas Becher nun im Lahnsteiner Stadtrat an, sollen Arbeiten zur Asphaltdeckensanierung in Kastanienstraße, Ketteringstraße, Vencer Straße und Josef-Rätz-Straße beginnen.







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