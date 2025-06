Arztpraxis in Singhofen schließt zum Monatsende

Der Entschluss fiel ihm schwer, doch das Alter ließ im letztlich keine Wahl: Dr. Hans Jaeger schließt zum Monatsende seine Praxis in Singhofen. Wir haben nachgefragt, was das für Patienten und für die Gemeinde bedeutet.

Dr. Hans Jaeger wird seine Praxis in Singhofen zum 30. Juni aus Altersgründen aufgeben. Darauf werden seine Patienten mit einem Schreiben an der Praxistür in der Finkenwieser Straße hingewiesen. Leicht sei ihm der Entschluss nicht gefallen, erklärt der 73-jährige Mediziner im Gespräch mit dieser Zeitung. Immerhin endet damit eine medizinische Ära an der Bäderstraße, wo Jaeger die Hausarztpraxis von Dr. Günter Bruhns vor 40 Jahren übernommen hatte.

„Ich habe meine Entscheidung, Haus- und Landarzt zu werden, nie bereut“, erklärt Jaeger. 35.000 Patientinnen und Patienten hat er seither in Singhofen hausärztlich versorgt, „so gehöre ich bei vielen Patienten über mehrere Generationen zur Familie“. Es sei ihm eine große Freude und eine große Ehre gewesen, sich 40 Jahre um die Menschen kümmern zu dürfen, die in seine Praxis kamen und die er zu Hause besuchte. „Ich hoffe, dass Sie langfristig von meiner Behandlung und Ratschlägen profitieren konnten“, so der künftige Ruheständler.

„Ich habe vieles versucht, gemeinsam mit der Gemeinde Singhofen und Freunden, den Standort in Singhofen aufrecht zu erhalten.“

Dr. Hans Jaeger.

Dass dem erfahrenen Arzt der Abschied wehtut, zeigt nicht zuletzt sein Einsatz, mit dem er in den vergangenen drei Jahren versuchte, die Weichen für seine Nachfolge zu regeln, damit die hausärztliche Versorgung für die Singhofener erhalten bleibt. Doch die Pläne für ein Ärztehaus scheiterten bekanntermaßen und auch seine eigenen Bemühungen führten bislang nicht zum Erfolg. „Ich habe vieles versucht, gemeinsam mit der Gemeinde Singhofen und Freunden, den Standort in Singhofen aufrecht zu erhalten“, erklärt Jaeger. „Für einen kompletten Neubeginn stand das Alter von 73 Jahren im Weg.“

Dem Ältestenrat der Gemeinde hatte Jaeger zusammen mit Helmut Maxeiner seine Entscheidung mitgeteilt. Manche hätten das schon erwartet, für andere sei es überraschend gekommen, sagte Ortsbürgermeister Detlef Paul. Dass Jaeger mit 73 Jahren seinen Ruhestand antreten wolle, dafür habe er persönlich großes Verständnis, so der Ortschef im Gespräch mit unserer Zeitung. „Aber damit endet eine Ära, wir hatten hier immer einen Hausarzt.“ Nach Jaegers Ausscheiden wird die Praxis nicht mehr fortgeführt. Stattdessen steht die Praxis Nassauer Land in Nassau jetzt als nächstgelegene Praxis Patienten offen, mit der Jaeger in den vergangenen Jahren eine Gemeinschaftspraxis führte.

Für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sei das jetzt natürlich erst mal ein Nackenschlag, so Paul. „Wir müssen jetzt alles daran setzen, einen Investor zu finden, damit wir wieder einen Arzt hierher bekommen.“ Dafür sei der im Genehmigungsverfahren befindliche Bebauungsplan für ein Haus zwischen Sportplatz und Mehrzweckhalle mit Arztpraxis oder anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens ein wichtiger und attraktiver Schritt. Die Gemeinde setze alles daran, Singhofens Vorzüge als Wohnort und Lebensraum auch für junge Mediziner deutlich nach außen zu tragen. Paul hofft dabei auch auf die guten Ideen, die die jungen Leute im Gemeinderat dafür einbringen.

„Wir müssen jetzt alles daran setzen, einen Investor zu finden, damit wir wieder einen Arzt hierher bekommen.“

Ortsbürgermeister Detlef Paul.

Ins Bedauern über den Abschied von seinen Patienten mischt sich bei Jaeger aber auch etwas Vorfreude auf den kommenden Lebensabschnitt. Von der Last der betrieblichen Verantwortung und der bürokratischen Herausforderungen, die eine Hausarztpraxis auch bedeutet, kann er sich nun befreit fühlen. Schon vor zwei Jahren hatte er die Geschäftsführung eines medizinischen Meilensteins abgegeben, den er 1989 mit Frank Abraham ebenfalls in Singhofen aufgebaut hatte, eine Notarztversorgung in privater Initiative, die sich bis heute zur Erfolgsgeschichte im Rhein-Lahn-Kreis und benachbarten Kreisen entwickelte.

An seinen neuen Tagesablauf wird sich der agile Doktor noch gewöhnen müssen. Aber mit der Praxis Nassauer Land in Nassau stehe mit Dr. Thomas Klimaschka den Menschen ein erfahrener Arzt zur Seite, der seinen Patienten weiterhin die gewohnte medizinische Versorgung biete, so Jaeger.