Neubau von Brücke kommt Arzbacher Trift-Brücke soll deutlich günstiger werden Andreas Galonska 17.04.2026, 16:00 Uhr

i Seit Juni 2020 ist die kleine Brücke an der Straße "Auf der Trift" in Arzbach gesperrt. Nun kommt Bewegung in die Sache, mit dem Neubau soll im Sommer dieses Jahres begonnen werden. Andreas Galonska

Es tut sich etwas bei der seit Jahren gesperrten Brücke „Auf der Trift“ in Arzbach. Im Sommer soll es mit dem Neubau losgehen, der nun wesentlich günstiger ausfällt.

Nach einer jahrelangen Hängepartie gibt es nun gute Aussichten für die Sanierung der kleinen Brücke in der Straße „Auf der Trift“ in Arzbach. Wenn nichts dazwischenkommt, dann könnte sie noch im Laufe dieses Jahres wieder freigegeben werden.In der vergangenen Sitzung des Ortsgemeinderats hatte Klaus Poetzsch noch eine frohe Kunde für die Brückenerneuerung.







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