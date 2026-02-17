Närrischer Umzug Arzbacher Narren trotzten dem Regenwetter Andreas Galonska 17.02.2026, 17:40 Uhr

i Jung und Alt ließen sich vom Regenwetter nicht abhalten und tanzten mit Begeisterung durch die Straßen. Andreas Galonska

Ein Umzug bei dunkeln Wolken und manchem Regentropfen? Kein Problem in Arzbach, wo auch bei widrigem Wetter das närrische Volk die Straßen säumte und begeistert den Zugteilnehmern zujubelte.

Der Wettergott war den Arzbachern nicht wirklich hold beim Umzug durch ihre Gemeinde am Veilchendienstag. Trotzdem war vor allem die Hauptstraße gut mit Besuchern gesäumt, die sich ihre Laune nicht durch Regentropfen vermiesen lassen wollen. Und mit der Zeit wurde es tatsächlich auch etwas trockener, sodass mancher Schirm wieder eingeklappt werden konnte.







