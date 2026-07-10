Lückenschluss als Ziel
Arzbach verhängt Veränderungssperre für Ortsteile
Für die Straße "Am Bühl" und für das benachbarte Bierhaus hat die Ortsgemeinde Arzbach eine Veränderungssperre verhängt.
Für die Straße "Am Bühl" und für das benachbarte Bierhaus hat die Ortsgemeinde Arzbach eine Veränderungssperre verhängt.
Andreas Galonska

Die Ortsgemeinde Arzbach hat sich für eine Veränderungssperre für die Straße „Am Bühl“ und das Alte Bierhaus ausgesprochen. Dort dürften sich die Pläne für die Einrichtung eines Bordells zunächst erledigt haben.

Lesezeit 2 Minuten
Die Ortsgemeinde Arzbach hat eine Veränderungssperre für den Bereich des Alten Bierhauses und der Straße „Am Bühl“ beschlossen, die inzwischen wirksam ist. Damit soll eine ältere Überlegung, Gebäude zwischen dem Bierhaus und der benachbarten Straße zu ermöglichen, wieder aufgegriffen werden.
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