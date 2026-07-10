Lückenschluss als Ziel Arzbach verhängt Veränderungssperre für Ortsteile Andreas Galonska 10.07.2026, 10:00 Uhr

i Für die Straße "Am Bühl" und für das benachbarte Bierhaus hat die Ortsgemeinde Arzbach eine Veränderungssperre verhängt. Andreas Galonska

Die Ortsgemeinde Arzbach hat sich für eine Veränderungssperre für die Straße „Am Bühl“ und das Alte Bierhaus ausgesprochen. Dort dürften sich die Pläne für die Einrichtung eines Bordells zunächst erledigt haben.

Die Ortsgemeinde Arzbach hat eine Veränderungssperre für den Bereich des Alten Bierhauses und der Straße „Am Bühl“ beschlossen, die inzwischen wirksam ist. Damit soll eine ältere Überlegung, Gebäude zwischen dem Bierhaus und der benachbarten Straße zu ermöglichen, wieder aufgegriffen werden.







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