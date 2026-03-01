Ins Alte Bierhaus bei Arzbach könnte ein Bordell einziehen. Der Ortsgemeinderat befasste sich jetzt mit einem Bauantrag dazu und versagte sein Einvernehmen zu dem Vorhaben.
Im alten Bierhaus bei Arzbach soll ein Bordell eingerichtet werden. Der Bauantrag zu diesem Vorhaben war Thema einer Sondersitzung des Gemeinderats, die auf großes Interesse bei der Bevölkerung stieß. Der Rat versagte sein Einvernehmen zum Bauantrag, doch die Entscheidung darüber liegt bei der Kreisverwaltung.