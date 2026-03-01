Sitzung über Bordellprojekt
Arzbach: Rotes Licht für Rotlicht im Bierhaus
Eine Leuchtreklame in Form eines roten Herzens ist an der Außenfassade eines Bordells zu sehen. Arzbach hofft, dass ein Bordell
Patrick Seeger/dpa. picture alliance/dpa

Ins Alte Bierhaus bei Arzbach könnte ein Bordell einziehen. Der Ortsgemeinderat befasste sich jetzt mit einem Bauantrag dazu und versagte sein Einvernehmen zu dem Vorhaben.

Im alten Bierhaus bei Arzbach soll ein Bordell eingerichtet werden. Der Bauantrag zu diesem Vorhaben war Thema einer Sondersitzung des Gemeinderats, die auf großes Interesse bei der Bevölkerung stieß. Der Rat versagte sein Einvernehmen zum Bauantrag, doch die Entscheidung darüber liegt bei der Kreisverwaltung.

