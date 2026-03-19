Schritt gegen Bordellpläne Arzbach: Gemeinde will Sperrbezirk einrichten Andreas Galonska 19.03.2026, 16:00 Uhr

i Pro oder Contra Bordell im alten Bierhaus bei Arzbach? Der Gemeinderat wehrt sich gegen den Prostitutionsbetrieb und will nun einen Sperrbezirk beantragen - die Entscheidung darüber liegt beim Kreis. Andreas Galonska

Im Arzbacher Gemeinderat wird ein neuer Vorstoß gegen das geplante Bordell im Alten Bierhaus gestartet. Dort soll bald die Genehmigung eines Sperrbezirks beantragt werden, um die Prostitution im Ort zu vermeiden.

Den NDW-Hit „Skandal im Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang kann fast jeder mitsingen. In Arzbach möchte die Ortsgemeinde das beantragte Bordell im Alten Bierhaus nach Möglichkeit verhindern. Dazu wird dem Gemeinderat bald vorgeschlagen, dass ein Sperrbezirk für den Standort beantragt werden soll.







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