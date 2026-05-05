Neuer Antrag für Bordell Arzbach: Bordell auch in der Nachbarschaft? Andreas Galonska 05.05.2026, 12:00 Uhr

i Künftig soll es in Arzbach einen Bordellbetrieb im Alten Bierhaus und - nach einem zweiten Antrag – auch in einem Gebäude in der Nachbarschaft geben. Die Ortsgemeinde sträubt sich gegen dieses Vorhaben. dpa/Hauke-Christian Dittrich

Das Alte Bierhaus in Arzbach soll Bordell werden. Der Antrag dazu hat in der Ortsgemeinde für Entsetzen gesorgt, das Vorhaben soll verhindert werden. Nun liegt ein zweiter Antrag für einen Prostitutionsbetrieb in der Nachbarschaft vor.

Im Februar hatte ein Bauantrag in Arzbach für Aufregung gesorgt, weil damit die Umnutzung des Alten Bierhauses in einen Bordellbetrieb beabsichtigt wird. Nun wird ein zweiter Bauantrag vorgelegt, der ein Haus in der Nachbarschaft betrifft – auch dort soll es künftig Rotlichtbetrieb geben.







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