Aufruf an Bürger zu Silvester Arzbach: Beim Böllern Abstand zum Rathaus halten Andreas Galonska 31.12.2025, 06:00 Uhr

i Vor dem Arzbacher Rathaus soll am Silvesterabend nicht geböllert werden. Die Ortsgemeinde hofft auf die Einsicht der Bürgerinnen und Bürger, die Abstand zu dem Fachwerkbau halten sollen. Andreas Galonska

Böller an Silvester – darüber wird wieder Pro und Kontra diskutiert. In der Ortsgemeinde Arzbach wird deutlich dazu aufgerufen, an Silvester mit den Knallkörpern Abstand zum historischen Rathaus zu halten.

Kurz vor dem Jahreswechsel werden wieder kräftig Böller eingekauft – gleichzeitig läuft die Debatte um den Sinn oder Unsinn des lautstarken Rituals an. Unverzichtbare Tradition oder herausgeworfenes Geld mit hoher Belastung für Umwelt und Tiere – darüber darf gestritten werden.







