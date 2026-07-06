Brückensanierung begonnen Arzbach: Arbeiten an der Trift-Brücke haben begonnen Andreas Galonska 06.07.2026, 12:00 Uhr

i In der Straße „Auf der Trift" in Arzbach haben die Arbeiten für die Sanierung der Brücke nach langer Wartezeit begonnen. Andreas Galonska

Jahrelang war die Brücke in der Straße „Auf der Trift“ in Arzbach gesperrt, jetzt haben die Arbeiten für die Sanierung des Bauwerks begonnen. Sie sollen in etwa drei Monaten beendet werden.

Nach langer Vorgeschichte ist es nun so weit: In Arzbach ist mit der Sanierung der Brücke in der Straße „Auf der Trift“ begonnen worden. Die Maßnahme soll nun deutlich günstiger werden als zunächst gedacht. Wichtig ist für die Arzbacher, dass es nach rund sechs Jahren Wartezeit überhaupt losgeht.







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