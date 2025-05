Nach einer Amtszeit von achteinhalb Jahren wurde der Kommandeur des Kommandos Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung (Kdo RegSanUstg) in Diez, Generalstabsarzt Dr. Armin Kalinowski, jetzt von seinen Pflichten entbunden und die Kommandogewalt auf seinen Nachfolger, Generalarzt Dr. Matthias Grüne, übertragen. Der 62-jährige Kalinowski, der seit November 2016, das Diezer Kommando verantwortlich führte, geht zum Ende des Monats in den wohlverdienten Ruhestand.

Zahlreiche militärische Gäste, sowie Vertreter aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kirche, Behörden, Vereinen und Verbänden hatten sich zu einem feierlichen Appell im Schlosspark eingefunden. Stellvertretend seien hier auf ziviler Seite der Vizepräsident des rheinland-pfälzischen Landtages, Matthias Lammert, der Landrat des Rhein-Lahn-Kreises, Jörg Denninghoff, sowie die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Diez, Maren Busch, genannt. Auf militärischer Seite waren dies allen voran der Befehlshaber Zentraler Sanitätsdienst der Bundeswehr und stellvertretender Befehlshaber Unterstützungskommando, Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann, sowie der Kommandeur des Kommandos Gesundheitsversorgung der Bundeswehr in Koblenz Generalstabsarzt Dr. Johannes Backus, der auch den formellen Akt des Amtswechsels vollzog.

Neues vorgesetztes Fachkommando

Das Kommando Gesundheitsversorgung der Bundeswehr (KdoGesVersBw) ist das neue vorgesetzte Fachkommando für die Diezer Sanitäter, das vor knapp sechs Wochen im Rahmen der aktuellen Bundeswehrreform in Dienst gestellt wurde. Mit Übernahme der Amtsgeschäfte wird Generalarzt Dr. Matthias Grüne gleichzeitig der Vertreter des Kommandeurs Ambulante Gesundheitsversorgung der Bundeswehr, der seine Tätigkeit im Koblenzer KdoGesVersBw ausübt. Grüne war seit November 2024 als stellvertretender Kommandeur im Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung in Diez eingesetzt.

Der scheidende Kommandeur dankte allen Soldaten und zivilen Mitarbeitern, die ihm bei der Erfüllung des an das Kommando gestellten Auftrages zur Seite, beziehungsweise unterstanden. Seinem Nachfolger wünschte er Fortüne, Zufriedenheit und eine glückliche Hand für die anstehenden Schwerpunktaufgaben.

Generaloberstabsarzt Dr. Ralf Hoffmann hielt auf den scheidenden Kommandeur die Laudatio und beschrieb ihn als einen unglaublichen Wissensträger, einen äußerst erfahrenen, hochprofessionellen, vorbildlichen und immer kameradschaftlichen Soldaten, Offizier und Vorgesetzten. Generalstabsarzt Dr. Johannes Backus dankte Kalinowski für seine geleisteten Dienste und wünschte ihm „im Ruhestand Zufriedenheit und Gesundheit“. Dem neuen Chef im Schloss wünschte er viel Soldatenglück und er ist der Überzeugung, dass Grüne aufgrund seiner bisherigen Verwendungen, „der richtige Mann am richtigen Platz“ sei. Nach dem Appell gab der scheidende Kommandeur einen Empfang für geladene Gäste. Mit einer Serenade des Heeresmusikkorps aus Veitshöchheim wurde der Kommandowechsel vollendet.

Dr. Matthias Grüne bereits Stellvertreter

Generalarzt Dr. Matthias Grüne (62) trat 1982 als Panzergrenadier in Hemer seine Dienstzeit bei der Bundeswehr an. Er absolvierte von 1985 bis 1991 das Studium der Humanmedizin in Bochum (Approbation als Arzt 1992). Über Stationen und Verwendungen in Gießen, Stadtallendorf, Schwerin (als Truppenarzt), führte ihn der Weg im Jahr 1998 zum Personalamt nach Köln, wo er verschiedenste Verwendungen bis 2013 durchlief. Danach ging es nach Berlin (Referatsleiter im Bundesministerium für Verteidigung). 2015 führte der Weg wieder an den Rhein nach Koblenz ins Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr, um danach von 2019 bis 2023 im Bundeswehr-Krankenhaus in Westerstede als Kommandeur zu wirken. Für ein Jahr kehrte er noch einmal als Referatsgruppenleiter nach Berlin zurück, um dann im November 2024 in Diez die Funktion des Stellvertreters beim Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung anzutreten. Grüne ist verheiratet und hat vier Kinder.