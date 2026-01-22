Nach plötzlicher Schließung Ariston in Lahnstein: Gisela Bock kämpft mit dem Chaos Marta Fröhlich 22.01.2026, 13:23 Uhr

i Das Ariston galt als hochpresiges Restaurant. Viele Menschen aus Lahnstein und Umgebung gingen hier gern "schicker" essen. Marta Fröhlich

42 Jahre lang betrieben die Eheleute Bock ein Hotel mit Restaurant in der Westallee. 2020 verpachteten sie die Räumlichkeiten und setzten sich zur Ruhe. Nun der große Knall: keine Pacht, Insolvenzantrag, Berge von Müll. So geht es der Familie damit.

„Hilft ja nichts, da müssen wir jetzt durch“, sagt Gisela Bock, weiß aber auch nicht so richtig, wo sie anfangen soll. In den Räumen des seit dem Jahreswechsel geschlossenen Restaurants Ariston in der Westallee in Lahnstein stapeln sich Getränkekisten, die Theke steht voll mit Hunderten Gläsern, in der Küche warten hohe Stapel Teller darauf, verräumt zu werden.







